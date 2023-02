KARVANE GEENIUS ⟩ Retriiver leidis nutika lahenduse, kuidas keelatud maius salaja põske pista

See keeld aga koera ei takista. Kus isu kõige suurem, seal töötab nutikus eriti kõrgetel pööretel. Koeral nimelt on superhea mälu. Ta ampsab mõnuga snäki endale kõhtu, tõuseb siis ja läheb toob sahtlist uue. Vähe sellest, et tal on meeles kust maiuseid saab, ei unusta ta ka sahtlit korralikult kinni lükata. Iial ju ei tea, millal seda teadmist ja oskust jälle vaja läheb, kindlam on peremehes mitte kahtluseid äratada.

Koera nutikus on kahtlemata suur, kuid videoklipi all on ka jälgijaid, kes arvavad, et koerale on hoopis seesama trikk õpetatud. Kuidas muidu ta nii täpselt teab mida võtta, miks ta maiuse ringi vahetas, mitte sahtlist ei söönud ja seetõttu vaid ühega piirdus. Kullisilmad märkasid ka sahtli küljes rippuvaid nööre, mis pani neid uskuma, et need on paigaldatud spetsiaalselt koera jaoks - hea ja hõlbus hammastega haarata.