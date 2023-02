KARVASED KALLISTUSED ⟩ Tartu EMO töötajate stressitaset leevendavad teraapiakoerad

Fakti, et koerad suudavad väga tõhusat stressi leevendada, on kinnitanud ka uuringud, mis on näidanud, et vaid viis minutit koeraga koos ajaveetmist võrdub koguni 20 minuti rahus ja vaikuses olemisega. Sageli on aga just vaba aja nappus see, mis erakorralise meditsiini osakonna töötajad läbi põletab.