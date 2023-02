PÄEVAKÄPP ⟩ Suvilarajoonis ekselnud kass Mõmm tahab leida uue kodu

Tundub, et Mõmm oli kunagi kodune kass, kuid tema pere otsingud ei andnud tulemusi. Mõmm elas kohalike sõnul pea pool aastat suvilate vahel metsas.

Kohalikud toitsid teda, et kiisu täitsa nälga ei sureks keset talve ja võtsid Cats Help MTÜ-ga ühendust, et kiisule abi leida.