RAJAKAAMERA VIDEO ⟩ Üllatav: metskitse ajas taga temast mitu korda väiksem kiskja

Rebaste ja kitsede vahelised suhted on põnevam ja mitmetahulisem teema, kui esialgu arvata võiks. Rebased võivad küll metskitse süüa, aga seda vaid juhul, kui nad juhtuvad mõne looma korjuse leidma.

Kits on rebasest palju suurem ja seetõttu oleks rebasel praktiliselt võimatu teda maha murda. Samuti tasub meeles pidada, et rebased on üksildased loomad ning erinevalt huntidest, kes jahivad karjas ja suudavad tõhusalt küttida endast suuremaidki loomi, peab rebane oma saagi püüdmisel kogu töö ise ära tegema, kirjutab allthingsfoxes.com.