RAHULOLEV KLIENT ⟩ Eksinud koerake pöördus abi saamiseks tagasi varjupaika

Varjupaiga töötaja sõnul on hämmastav, et koer tee tagasi varjupaika leidis, sest see asub tema kadumise kohast kümne miili kaugusel. «Tundub, et koerad on veelgi targemad, kui me arvame ja et ta oli varjupaiga poolt tehtud tööga väga rahul,» võttis ta olukorra kokku.