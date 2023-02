VIDEO ⟩ Ahv tegi kahetunnise koolituse järel debüüdi tätoveerijana

Videos on näha, et ahv ei soostunud tasuta töötama, enne ta nõelamasinat kätte ei võtnud, kui maiust sai. Innukas õpilane ei hoidnud ennast loomingulise vabaduse osas tagasi.

«Kuigi tätoveering ei tulnud kvaliteedilt eriti hea, näitab see nende tarkade loomade uskumatuid võimeid,» selgitas Matas.

Juhtum tekitas sotsiaalmeedia kasutajates vastakaid reaktsioone. Mõned neist kiitsid meest, et ta näitas maailmale, kui targad ahvid on. Teised süüdistasid teda looma ärakasutamises tähelepanu saamiseks. Blogija ütles, et võttis kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud ahvi ja kõigi tätoveeringu tegemise juures viibinute ohutuse tagamiseks.