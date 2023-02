Ebameeldiva tervisemure käes vaevlev kass peab noa alla minema

Madisson tuli Pesaleidjasse Viljandi varjupaigast neli kuud tagasi. Kui alguses tundus, et Madisson ongi koduvalmis kiisu ja ootab oma pere, siis tegelikkuses ilmnes mõni hetk hiljem, et tal on tohutu kõhulahtisus.

Tehtud said analüüsid, testid, probiootikumide ravi, eridieedi menüüd, absoluutselt kõike. Kuid miski ei aidanud, sest diagnoosi ei olnud. Siis aga avastati ultrahelis, et tema sooleseinad on kahtlased. Hetk hiljem saadi info, et sooleseinad on paksenenud. Aga probleemi ulatuslikkuse ja põhjuse väljaselgitamiseks ning diagnoosi panemiseks on vaja Madisson lahti lõigata ning sooltest biopsiad võtta ning laborisse saata.

Tuleb olla valmis ka traagiliseks diagnoosiks, kuid vabatahtlikud loodavad südamest, et see nii ei ole, sest Madisson ise ei vaevle kaebuste käes ning paha tal olla ei ole. Ilmselt on tal vaid ebamugav, aga see vast kõhulahtisusega tõttu mõistetav.

Selleks, et Pesaleidja saaks Madissoni operatsioonilauale saata, palutakse MTÜ-le annetada.