Loomaarst vastab: kas peaksin veterinaari poole pöörduma kui kass oksendab?

Lemmiku lugeja kirjutab: «Nädala jooksul kolmel korral on meie kass oksendanud, okse on sellist kakao värvi. Ise on ta väga elav ja sellist loidust me ei ole märganud. Sööb muidu korralikult, kuigi mul on vahel tunne nagu kiisu ahmib ja ei näri toitu. Ise on ta meil väga karvane ja ta on ühel korral ka oksendanud karvapalli. Küsimus: kas võib olla tegu toidu või mõne kodukeemia juhtumiga, ta on 100% tubane kass. Esmalt küsin Teilt abi kui lähen arsti juurde.»