VIDEO ⟩ Südamlik kass hakkas pärdiku kasuemaks

Loomadel pole sõbrasuhted teiste liikide esindajatega eriti tavalised. Kuid tundub, et see kass ja ahv on omavahel soojad tunded leidnud.

Video, mida jagas Twitteri leht @Buitengebieden, näitab jumalikku sõprust kassi ja ahvi vahel. Lühikeses klipis on näha tänaval kõndivat kassi ja oma karvase sõbra kõhu all rändavast ahvist. Pärdik hoiab hiirekeldri kõhu ümbert kindlalt kinni ja tundub, et neil mõlemil on koos hea olla.

Cat and a little monkey.. 😊 pic.twitter.com/qBCw9aPCtY — Buitengebieden (@buitengebieden) January 31, 2023