PÄEVAKÄPP ⟩ Sõbralik Donna otsib kodu, kus saaks tähelepanu keskpunktis särada

Donna esialgne elu varjupaigas kulges üle kivide ja kändude, sest särtsaka iseloomu tõttu oli Donnat väga keeruline lepitada teiste kassidega. Õnneks on Donna väga nutikas kass ning teab, et üleolev suhtumine teistesse tähendab üksi ja omaette olemist, mis talle ka sugugi ei meeldi, sest üksi hakkab ju igav.

Mida aeg edasi, seda tublimaks Donna on muutunud, isegi mängulust on tagasi tulnud ja teised noored kassid sobivad väga hästi mängukaaslaseks, nendega on päris lõbus. Aeg-ajalt annab veel nüüdki Donna särtsakas iseloom «mina ja minu maailm» tunda teiste kasside suhtes ja seetõttu ootab Donna väga kodu, kus ta saab olla see A ja O ning oma pererahvast, kelle jaoks ta on oluline ja tähtis.