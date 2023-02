MAAILMA SUURIMA KOERAGA REISILE ⟩ Paarike kulutas üüratu summa, et koos lemmikutega oma suur unistus ellu viia

Ameerika Ühendriikidest Texase osariigist pärit Melanie ja tema abikaasa Albert on viimase nelja kuu jooksul käinud Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias, Tšehhis, Inglismaal ja Šotimaal. Selles poleks midagi erilist, kui neil poleks seal kaasas oma kaheaastast saksa dogi Lucast, 15-aastast kuldset retriiverit Cooperit ja kuueaastast segaverelist Brooklynit, vahendab väljaanne The Mirror .

Loomadega reisimine pole teatavasti odav lõbu ning ühtlasi on see eriti keeruline koos saksa dogiga, kes on maailma suurima koeratõu esindaja. Sõbraliku loomuga saksa dogi, keda on seetõttu nimetatud ka hellaks hiiglaseks, turjakõrgus on keskmiselt 75 sentimeetrit ning kaal 50 kilogrammi.