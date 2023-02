PILK PEALE! ⟩ Soome piirivalve ainulaadne video: ilves tegi hundile korralikult säru

Soome loodusvarade keskuse ilvestele spetsialiseerunud teadur Katja Holmala ütleb, et videol näha olevad ilvesepojad sündisid mullu kevadel. Kogu vanuserühm sünnib keskmiselt kahenädalase perioodi jooksul mais-juunis. Ema hoolitseb kutsikate eest ligi aasta.

Holmala suhtub piirivalve videosse suure aukartusega. «See on väga võimas ja haruldane juhus. Absoluutselt ainulaadne, ma ei tea teist sellist. Mul on seda vaadates kananahk ihul.»

Tavaliselt kui kohtuvad täiskasvanud hunt ja ilves, siis kokkupõrget ei toimu. Küll aga on poegadega ilveseema väga kaitsev ja hundi jalge vahel olev saba annab märku, et ilves on teda juba hoiatanud.