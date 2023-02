Loomaaed segaduses: kuidas jäi tiineks ahv, kes oli kaks aastat üksinda puuris?

Emase ahvi puuri lähedal elasid küll ja isased ahvid, kuid nende aiad olid eraldatud mitmekordsete terastrellide ja okastraatidega nii, et seda kaudu ühinemine oli täielikult välistatud.

Kuid lõpuks, pärast umbes 24 kuud kestnud hämmingut ja äraarvamismänge, on Nagasaki loomaaiapidajad lõpuks DNA-testi abil vastuse leidnud. Proovide võtmine venis, sest ema oli oma poja osas väga kaitsev ning ei lubanud kedagi lapsukese lähedale. Kakaproovide kaudu said siiski analüüsiks vajaminev testmaterjal kokku. Samuti valiti neli peamist isakandidaati, kelle DNA-d analüüsiti.

Kuid see jättis siiski ühe põletava küsimuse vastuseta – kui Momol polnud kunagi Itohiga otsest kontakti, siis kuidas ta üldse tiineks jäi? Loomaaial pole kindlaid tõendeid, näiteks turvakaamera salvestusi, kuid loomaaia juht Jun Yamano rääkis «VICE World Newsile», et kokkupuutepunkt oli tõenäoliselt 9 millimeetrise läbimõõduga auk seinas.

Loomaaias eksponeeritakse Momot ja Itohit kordamööda näitusealal otse Momo puuri ees. Need kaks ruumi on eraldatud vaheseinaga, mis väidetavalt peaks takistama ahvidel omavahelist kokkusaamist.

Yamano lisas: «Me peame väga tõenäoliseks, et ühel päeval, mil Itoh näituseruumis viibis, kopuleerisid nad läbi seinas oleva augu.» Ta lisas, et selline paaritumine gibonite puhul on ennekuulmatu. Looduses valivad gibonid oma kaaslasi füüsilise välimuse, sotsiaalse käitumise ja häälitsemise, näiteks keeruka laulmise, põhjal. Mille romantilisega Itoh Momo ära võlus, ei ole loomaaia töötajatele teada.