JULM ⟩ Leiti traditsioonilise peo jaoks roosaks värvitud alatoitumises tuvi

Lind päästeti ja viidi metsloomade taastus- ja koolitusgruppi Wild Bird Fund, kelle sõnul värviti lind tahtlikult üle. Lisaks sellele kuritegelikule teole jäeti lind linnaparki saatuse hoolde. Loomakaitse organisatsioon teataski, et kodulinnule, kes ei saa lennata ja ega oska looduses ise toitu leida ega ennast kaitsta, on selline käitumisviis hukatuslik. «Õnneks päästis lahke inimene ta Madison Square Parkist ja ta on nüüd turvaliselt spetsialistide hoole all.»