Ahviema koos pojaga võttis pulmapildistamisel peaosa

Paljude inimeste jaoks on pulmapäev nende elu kõige õnnelikum ja kõige olulisem päev. Kuigi päeva põhidetailid jäävad meelde igaveseks, võivad väiksemad ajaga ununeda. Sellepärast on pulmafotod ja -videod hädavajalikud, et säilitada ja elus hoida pulmatseremoonia iga pisemgi detail. Üks selline paar sai natuke liiga palju elamusi korraga, sest nende fotosessiooniga ühinesid ootamatud külalised.