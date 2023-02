Kuidas käituda, kui leiad karu talvitumispaiga?

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et Eestis talvituvad karud novembrist märtsi lõpuni ning tõesti, pesa võivad mõmmid teha näiteks raielangile, hõredasse lepavõssa või ka vanemasse ürgmetsa. «Reeglina murrab karu pesa ees oksi ja peenemaid puid, andes sellega märku liigikaaslastele ja teistele uudistajatele, et koht on hõivatud ja targem oleks sealt eemale hoida. Kuid alati neid vihjeid ei ole või ei oska inimesed neid lihtsalt märgata,» rääkis Rakko.