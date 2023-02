SÕPRA TUNNED SABAST! ⟩ Veebruaris tutvustavad varjupaigad kõige staažikamaid hoolealuseid

Varjupaikade MTÜ kutsub ka sel aastal enda ellu karvast sõpra otsivaid inimesi valima ta just varjupaigast. Kel aga ei ole võimalik kassi võtta, on võimalus ulatada abikäsi ja hakata püsiannetajaks. Püsitoetused aitavad hoida varjupaigaloomade kõhud täis, tasuda raviarveid ja kanda hoolt loomade igapäevavajaduste eest.

"Kuna koduta kasside probleem on Eestis suur, siis pöörame igal aastal veebruarikuus eritähelepanu just neile. Eelmise aasta kampaania oli väga edukas – veebruaris leidis endale kodu koguni 102 kassi. Kes endale karvast sõpra võtta ei saa, saab ikka aidata ja tulla meie püsitoetajaks. Tänu püsiannetustele saavad meie armsad tegelased vajaliku ravi ja jõuavad uue kodu ära oodata. Kõige staažikam kass on varjupaiga hoole all veetnud juba kaks aastat ja kaheksa kuud," sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni- ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa.