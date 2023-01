VIDEO ⟩ Tiine ja tõre saarmas vallutas mehe surfilaua

Kui ameeriklane Nick Ericksen septembri keskel California rannikul surfama läks, seisis ta peagi silmitsi erilise olukorraga: tiine saarmas võttis tema surfilaua üle ja mehel kulus omajagu aega, et see tagasi saada.

Loodusportaal Wild Explained selgitas, et kuigi saarmad on armsad ja neid on lõbus vaadata, pole nad kaugeltki sõbralikud. «Nad ei ole inimestega sugugi sõbralikud ja võivad lausa agressiivseteks osutuda. Esialgu võivad nad armsad välja näha. Kuid ärge laske sellel end petta; nad on metsloomad. Ja nagu kõik teised metsikud kiskjad, pole nad kuigi sõbralikud.»