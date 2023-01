Millistes olukordades tuleb kaaluda lemmiku eutaniseerimist?

Kuidas aru saada, et lemmiklooma elu pole enam elamist väärt?

Tänapäeval sureb peaaegu iga lemmikloom loomaarsti abil eutanaasia tagajärjel. Otsus ei ole omanikule kunagi lihtne, kuid eesmärk on vältida looma kannatusi. Kupiainen selgitab, et lemmiku eutanaasia on aktuaalne siis, kui loom kannatab ja omanikul pole enam võimalik looma aidata ega tema valusid leevendada. «Lõppkokkuvõttes on see muidugi omaniku otsus,» nendib Kupiainen.

Kogenud loomaarsti sõnul ongi veterinaaride ülesanne selgitada omanikule looma seisundit ja anda hinnang, kas probleem või haigus on ravitav.

Loomade käitumisteaduse doktor Helena Telkänranta sõnul on koertel, kassidel ja närilistel on võime tunda valu sisuliselt sama tugev kui inimestel. Oluline on oma lemmiklooma puhul teada, kuidas ta oma valu väljendab, et võimalikult kiiresti ja õigel ajal abi otsida.

Millal on õige aeg arsti poole pöörduda?

See vastus on loomaarsti sõnul lihtne: «Arsti juures tuleks käia ka siis, kui loom on pealtnäha terve, siis on võimalik mõningaid haigusi vähemalt ennetada või neile varakult jälile saada.» Tohtri sõnul on isegi tema pilgul vahel raske aru saada kas loom on valudes või mitte, eriti nende lemmikloomade puhul, kes oma omaniku külge klammerduvad.