Varastati Briti inetuim lammas: me tahame teda tagasi, ta on armastatud lemmikloom

Ta sündis moondunud näojoontega. Tal on vaid üks silm ning suu on väändunud grimassiks, mis annab talle näoilme, justkui oleks ta alati veidi hapus tujus. Sotsiaalmeedias on tal palju fänne, kuigi ta nimetati kiirelt Suurbritannia inetumaks lambaks.

60-aastane Michelle kardab, et Scuzzy võidi varastada just tema näo tõttu. «Ma kardan, et kellelgi hakkas temast kahju ja viis looma endaga kaasa, teadmata, et tal tegelikult on juba armastav pere.» Naine on oma sõnul ümbruskonna elanike abil läbi otsinud igaks juhuks ka kraavid ja teeäärsed põõsad, veendumaks, et lammas pole auto alla jäänud. «Keegi pole teda näinud,» muretses naine. «Ma ei hooli kes ja miks ta võttis, palun tooge ta lihtsalt tagasi.»