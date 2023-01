NAERA PURUKS ⟩ Kass, kelle kinnisideeks on kangutada lahti mikrolaineahi, lõbustab miljoneid

Kass Bentley pole päris tavaline kodumiisu. Tema spetsialiteet on avada iga hinna eest mikrolaineahju uks.

Kord pani perenaine Brittany pitsatüki loomade eest mikrolaineahju peitu. Kuidagi sai kass läbi ukse lõhna tundes piisavalt inspiratsiooni ja pealehakkamist, et uks avada. Kui perenaine pättust märkas, oli kass juba suurema osa pitsast nahka pistnud ning edasiseks eluks jäi talle mikrolaineahi meelde kui koht, kust võib midagi väga maitsvat saada.

Nüüd on nende koduses majapidamises kaks pidevat võistlust - perenaine Brittany nuputab võimalusi, kuidas loomake ahjuust avada ei saaks, sama kiirelt mõtleb kass välja lahendusi, kuidas seatud lisalukke käppade abil avada. Näiteks lapseluku avas nutikas kass kõigest kaheksa sekundiga.

Bentley käitumine on kõike muud, kui kassilik. Ta kasutab ukse lahtikangutamiseks kogu oma keha, tirides ahju nii suure jõuga, et see liigub mööda köögi tasapinda ja vaevu jääb sellele pidama, mitte ei kuku põrandale. Kass Bentley igatahes alla ei anna!