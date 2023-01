VIDEO ⟩ Vaata, mis juhtus: esimest korda ookeani äärde viidud kass reageeris nähtule väga ootamatult

Kass Kiwi armastab oma perenaise sõnul väga matkata ja järve ääres olla. Seetõttu mõtlesid tema lähedased, et ka ookean võiks talle huvi pakkuda. Nagu videost näha, siis nii see aga sugugi polnud ning kass oli lainetest niivõrd šokeeritud, et temas avaldusid otsekohe uskumatud mägironija võimed.