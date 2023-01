KATSUMUSTE JADA ⟩ Eakat Nöpsikut ootab ees pikk ja keeruline tervenemise teekond

Armas vanaproua Nöpsik on tubli võitleja, mõnus nurrumootor ning hell ja mõistlik kaaslane. Ta leiti kahe pojaga 2022. aasta hilissügisel mahajäetud kuuri alt. Kuigi kiisu omanikku otsiti lähedalt ja kaugelt, ei tunnistanud keegi teda omaks. Nii ei jäänudki kolmel karvakeral muud üle, kui hoiukoju kolida. Nagu ka tihti juhtub, läksid mini-Nöpsikud hoiukodust nagu soojad saiad, samas kui nende ema ootab ikka veel, et keegi temagi kaasa haaraks.

Nöpsik on seeniorkass ning ilmselt ka terve elu pidanud tänaval elama, seega pole ime, et tal on vanusest ja hoolitsematusest tulenevad terviseprobleemid. Kahjuks aga ei osanud keegi enne esimest kliinikuvisiiti arvata, kui kehv kiisu tervis on ja kui paha tal nende probleemide pärast võib olla. Nimelt pani arsti kohe esmasel ülevaatusel pead vangutama nii kiisu suu jube seisukord kui ka kahtlased tükid nisades, mis tema hinnangul viitasid piimanäärmekasvajale. Nii saigi järgmiseks korraks, täpsemalt 30. detsembriks, kokku lepitud, et karvakerale tehakse korraga ära nii kiibistamine, steriliseerimine, paari nisa eemaldus kui ka suuoperatsioon.

Mõni nädal hiljem, jällegi kliinikus, võeti Nöpsikult enne operatsiooni vereproov, et neerude seisukorrast aimu saada. Narkoosi all tehti see päev kiisule ära nii umbes 3/4 plaanitust. Seda põhjusel, et protseduurid venisid pikale ning üleüldine konsensuslik otsus pärast paari hamba eemaldust oli, et suu olukord vajab erihooldust, mida too kliinik pakkuda ei suuda.