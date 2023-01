PANE TÄHELE ⟩ Suur viga, mida kassiomanikud sageli teevad – seda on tegelikult väga lihtne vältida

Looduses joovad kassid vett, käivad «liivakastis» ja söövad erinevates kohtades. Seda põhjusel, et teised loomad nende lõhna kätte ei saaks ega tungiks nende territooriumile. Kuigi kodukassid kiskjate või rivaalide pärast muretsema ei pea, on see instinkt neil endiselt veres.

Et söömine ja joomine oleks kassi jaoks võimalikult meeldiv kogemus, soovitatakse söögi- ja joogikausi vahele jätta vähemalt pooleteistmeetrine vahemaa. Kui kass on juba harjunud samas kohas sööma ja jooma, ei tohi suurt muudatust aga liiga järsku ellu viia, sest see võib tekitada loomale ebavajalikku stressi. Sellise juhul tasuks kausse iga päev teineteisest veidi kaugemale nihutada. Jälgi alati, kuidas kass muutusele reageerib ja tegutse vastavalt sellele – oluline on, et kass tarbiks piisavas koguses puhast vett.