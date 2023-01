Noor kass ootab varjupaigas oma õnne juba üle aasta

Astra on sümpaatne, kuid alles aravõitu kassike. Ta ei ole inimesega veel nii harjunud ja eelistab omaette tegutseda. Astra ootab seetõttu juba mõningase kogemustepagasiga peremeest või -naist, aga ka inimest, kes soovib temaga sõbrunemisse rohkem panustada. Astra sobib imeliselt perre, kus on teisigi neljajalgseid. Aga paimaias on ta küll. Pai on tee Astra südamesse.

Astra on kolmevärviline roheliste silmadega emane kass, kes on sündinud arvatavasti 2019. aasta mais. Ta on pesaleidjate abiga kodu otsinud 2022. aasta maikuust. Astrale on tehtud kõik koju minemiseks vajalikud protseduurid. Kassil on tervislikel põhjustel eemaldatud ülemised esimesed pisikesed hambad. See aga ei takista söömist ja isu on Astral muidu ka väga hea.