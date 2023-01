EHMATAV OLUKORD ⟩ Tuntud kodutute loomade varjupaik langes varguse ohvriks

IT- ja telekommunikatsiooniettevõte Telia Eesti kaubamüügi ja finantseerimise valdkonnajuhi Mart Laanemägi sõnul on mitmeid häid nippe, kuidas turvaliselt arvutis töötada. «Nii ettevõtetel kui ka mittetulundusühingutel aitab näiteks tundlike andmeid turvalisena hoida äriklassi arvuti eelistamine, mis krüpteerib suletud seisus kogu arvuti sisu. Selleks, et arvuti hävinemise või varguse korral arvuti sisu kaduma ei läheks, tasub kasutada pilvetarkvara, kuhu andmed varundada ning seadmekindlustust, mis kaitseb nii pisikriimude kui ka varguste eest,» loetles Mart Laanemägi.

Pesaleidja on Eesti suurim vabatahtlike poolt juhitav koduta loomade varjupaik, mis koondab ligi 200 aktiivset vabatahtlikku ja 7 töötajat. «Pesaleidja kollektiivi motiveerib teadmine, et saame oma eluga teha midagi, millel on hindamatu väärtus. Paljud vabatahtlikud soovivad näiteks looma aidata, pakkudes talle ajutist kodu. Osade jaoks, kes koju endale looma võtta ei saa, on aga südamelähedane loomade eest hoolitseda. Loomadega tegelemine pakub vabatahtlikele teadmise, et nad on teinud midagi tõeliselt head, sest looma tänavalt kinni püüdes ja terveks ravides, oleme ta elu päästnud. Kuna kodutud loomad on tekkinud inimeste tegevuse ja tegevusetuse tõttu, koondab varjupaik inimesed, kes soovivad seda loomadele heastada. Meie vabatahtlikel pole teistest mitte rohkem vaba aega vaid on tahe selle hobiga tegeleda, sest loobumine tähendaks otseselt kellegi tänavale jätmist,» kirjeldas Vainola.