VIDEO ⟩ Rajakaamera ette sattunud hirv üllatas ootamatu tegevusega

«Teada on, et jooksuajal püherdavad hirvepullid mudaaukudes, millesse nad vahetult enne protseduuri läbiviimist urineerivad. See on pullidele iseloomulik käitumisviis jooksuajal, muda- ja uriinisegune lõhnabuklett tõstab kindlasti indleva hirvelehma tunnetes partneri reitingut,» kirjutas Tiit Hunt RMK loodusblogis.