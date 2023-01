PÄEVAKÄPP ⟩ Hämmastav sarnasus! Põlvamaalt leitud kass näeb välja nagu kuulus filmikangelane

Tartu Kassikaitse vabatahtlikud annavad kassitoas endast parima, et metsikuid kasse sotsialiseerida, kuid kasse on palju ning üldiselt jõutakse inimesega mängimise ja heal juhul näpu otsast maiuse söömise faasini, kuid paikasse on seal raske koolitada. «Me vajame meeleheitlikult hoiukodusid, kes on valmis võtma endale pisut keerulisema kassi, andes talle sealjuures elumuutva võimaluse lõpuks ka oma päris kodu leida!» teatab Tartu Kassikaitse.