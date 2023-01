ÕUDNE! ⟩ Hoolealused puresid kutselise koerajalutaja surnuks

Õnnetus leidis aset 12. jaanuaril ning politsei on alustaud uurimist. «Nad kargasid talle kallale nagu kari hunte! See kohutav pilt jääb mulle mällu pikaks ajaks,» vahendas väljaanne The Mirror ühe pealtnägija sõnu. Kuigi meedikud üritasid naise elu päästa, suri ta sündmuskohal.