FOTO ⟩ Viljandimaal jäi rajakaamera ette üllatavate sarvedega sokk

Sarved on sokkudel peas kevadest sügiseni ning sel ajal on sugupooli kerge eristada. Kevadel saavad sarved valmis, vanematel sokkudel pisut varem (aprillis), noorematel hiljem. Aastane sokupoiss võib veel juuniski olla karvaste sarvedega.

Seejärel vabastatakse sarved vastu põõsaid ja puutüvesid hõõrudes nahast, misjärel need on valmis sihipäraseks kasutamiseks. 2-3 harulised sarved on ideaalsed turniirirelvad – oma liigikaaslast niisugustega tappa on pea võimatu, küll aga sobivad tugevama selgitamiseks. Sarved kukuvad peast sügisel, vanematel enne, noorematel hiljem.