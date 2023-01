PÄEVAKÄPP ⟩ Hirmsa peavigastuse üle elanud Kiki igatseb rahuliku inimese lähedust

Ka hoiukodus on kassike säilitanud oma suure inimesearmastuse, valides alati koha just inimese kõrval või kaisus. Ent Kiki ei tegele vaid nurrumise ja süles magamisega, vaid mänguhimuline on ta ka – kui tuju peale tuleb, sobivad mänguks absoluutselt kõik, mis vähegi ripakile on jäänud. Kalleid mänguasju seega Kiki ei nõua, piisab lihtsast pallikesest, pastapliiatsist või saapanöörist.