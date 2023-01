FOTOD ⟩ Kesk-Eestis päästeti väga nukras seisus laudakassid võikast surmast

MTÜ suhtles lauda töötajaga, kelle sõnul tapavad seal süstemaatiliselt: nad kas torgatakse hanguga surnuks või uputatakse. «Laudatöötaja teadis rääkida, et nii mõnigi kass ilmus sinna justkui õhust ja läheduses pole mitme kilomeetri raadiuses mitte ühtegi elumaja, enamik neist on ka sõbralikud, jäid sinna püsima, paljunema ja nii need asjad on olnud aastaid,» rääkis MTÜ Cats Help esindaja Lemmikule, et arvatavasti toovad teisedki ümbruskonna inimesed surmalauta kasse, kes nende jaoks üleliigseks osutunud.