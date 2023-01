Ohjeldamatu libiidoga kilpkonn päästis oma liigi väljasuremisest

Diego transporditi umbes 50 aastat tagasi San Diego loomaaiast Santa Cruzi saarele, mis on üks Galapagose saartest ja paigutati koos 15 teise kilpkonnaga aretusprogrammi. Siis elas nende looduslikus elupaigas ainult kaks isast ja 12 emast.

Kilpkonn, kes on üle 100 aasta vana, on hinnanguliselt 40 protsendi programmi kaudu sündinud kilpkonna isa. Neid suuri kilbikandjaid sündis projekti käigus kokku umbes 2000. Diego oli emaste seas väga populaarne, tekitades kilpkonnadaamide seas erakordselt kõrget huvi.

James P. Gibbs, keskkonna- ja metsabioloogia professor New Yorgi osariigi ülikoolist Syracuse'is, kirjeldas Diegot kui suurt isiksust. Ta ütles New York Timesile, et Diego oli oma paaritumisharjumustes üsna agressiivne, aktiivne ja häälekas, tõmmates sellega ilmselt paljude emaste positiivset tähelepanu.