KOHUTAV ⟩ «Keegi oli tema tiivasuled kääridega ära lõiganud!» Vaevatud lind taastub väga aeglaselt

Välja tuuakse järgmist: «Lindude suled ei kasva järjepidevalt nagu inimese juuksed. Kui sulg on otsast kahjustunud, tuleb oodata, kuni see vahetub loomulikul teel. Lindudel on oma kindel sulevahetusperiood. Enamus linnuliike vahetab sulgi paralleelselt mõlemal tiival peegelpildis, sedasi paarikaupa uusi sulgi kasvatades säilib lennuvõime. Nii ka harakatel, kes kuuluvad vareslaste sugukonda. Vareslastel on sulevahetusperiood enamasti kevadest sügiseni. Seega on harakal ees veel väga pikk periood ootamist, et saada tagasi oma lennuvõime ja vabadus.»