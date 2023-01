PÄEVAKÄPAD ⟩ Elektron ja Prooton said lähedust armastavateks nurrikuteks kõigest kolme nädalaga

Elektron ja Prooton on kaks imearmast kassipoega, kes sündisid Kambjas ühe maamaja juures metsikule kassiemale. Kassikesed kasvasid üles küll inimese läheduses, kuid olid alati siiski kartlikud ja eelistasid pigem eest ära joosta. Kolm nädalat tagasi said nad Tartu Kassikaitse hoole alla hoiukodusse ja selle napi ajaga on neist väikeses ruumis pidevalt inimesega koos olles saanud uskumatult sõbralikud nurrupallid, kes on nüüd täiesti valmis oma päris koju minema.