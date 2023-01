LOOMAKAITSE ⟩ Vaata, kui palju liikide arvukus kaubanduse tõttu väheneb!

Liikide vähenemine või lausa väljasuremine päritolumaal ei ole kahjuks ainus probleem. Eksootilised loomad võivad ohustada teisi liike ja ka taimi riigis, kuhu nad elama viiakse. Äärmuslikke näiteid leiab nii Uus-Meremaalt, Ameerika Ühendriikidest, Euroopast kui ka meie enda kodumaalt. Uus-Meremaal hävitatakse sissetoodud liike aktiivselt ja kohati lausa äärmuslike meetoditega, kuna need loomad on suureks ohuks kohalikele liikidele. Näiteks üheks palju kahju tegevaks liigiks on jänes. USA-s Floridas on suureks probleemiks püütonid, kes on ennast hästi sisse seadnud ja asunud välja suretama kohalikke liike. Seetõttu on peaaegu Floridast kadunud pesukarud, opossumid ja punailvesed. Kohalikul tasandil on välja surnud juba mitmed jänese liigid ja rebased. Euroopas on suureks probleemiks saanud pesukarud ja näiteks ka punakõrv-ilukilpkonnad. Eestis oleme oma vitsad kätte saanud nii ameerika naaritsaga kui ka kährikuga.