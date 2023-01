Eestlased arutavad, mida lemmiku tuhaga teha: kes matab kuuse alla, kes koos endaga

Diskussiooni otsa teeb lahti kasutaja Angus_Mortum, kes kirjutab: «Ma pole tuhkagi teinud...matsin maha, istutasin lille peale. Vahel jalutan seal metsa all ja vaatan seda lille ja mõtlen Jacky peale.»

Loodusesse on oma lemmiklooma jäänuseid jätnud teisedki. Kommentaariumist loeb välja, et tegemist on lausa kõige populaarsema variandiga. Näiteks kirjutab kasutaja fantasticforestrave, et kuna elab korteris, mattis ta lemmiku tuha kodu lähedal asuvasse metsatukka. «Käin mööda ja mõtlen temast – on kergem peale paari aastat. Olen kuulnud, et parem on tuhk matta kui kodus kapis hoida.»

SEND_ME_STEAM_K3YS soovitab tuha matta koos seemnega, et sellest mälestuspuu kasvaks. «Mata koos kastanimunaga mulda ja lõppude lõpuks loodetavasti sirgub sellest puu. Muidugi võid seda alguses kasvatada toas, et sellel oleks parem võimalus ellu jääda ja kui lõpuks on see piisavalt suur, siis istuta see kuhugi,» õpetab ta.