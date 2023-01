KAS NÕUSTUD? ⟩ Selgitati välja kõige rumalam ja targem koeratõug

Näiteks uuriti koerte iseseisvust – nad pidid välja selgitama, kuidas pääseda ligi toidule kinnises kastis, mis oli täiesti lahendamatu ülesanne. Igas ülesandes tuli lahendada mõni probleem, et saada toitu. Kasutati ka mänguasju, kui need koera rohkem motiveerisid kui toit. Uuringut on nimetatud potentsiaalselt suurimaks laboratoorseks uuringuks koerte intelligentsuse kohta.