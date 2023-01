ENNE JA PÄRAST FOTOD ⟩ «Koerast oli järgi vaid luu ja nahk»: loomakaitsjad päästsid Lääne-Virumaal keti otsas nälginud lemmiku

Eestimaa Loomakaitse Liit on ka varem nälginud koeri päästnud, nad üles turgutanud ning uude ja paremasse koju saatnud. Näiteks Lote-nimeline koerake sai uude koju minna koguni 12 kilogrammi raskemana. Selle koera, kel nimeks Paul, olukord võttis aga isegi kogenud loomapäästja Kristi Metsa jalust nõrgaks: «Suur pea ja skeletist keha ei sobinud üldse kokku. Suured käpad ja kogu koera kasv viitas sellele, et koer on kehakaalust, mis tal olema peaks, ca 15–20 kg kergem,» kirjeldas loomakaitsja.

Põdrangu külas asunud noore, kuni paariaastase koerakese juures toidu- ega jooginõusid polnud. Tema kaelas rippuv raske roostes kett oli kinnitatud roostes tünni külge ning lisaks avastas loomakaitsja, et koera saba on poolik. Kuigi looma kuut oli isegi korralik, andis tema välimus selge signaali, et kauemaks ta sinna jääda ei saa. Kes on Pauli tegelik peremees ja kui kaua koer ilma söömata-joomata tegelikult oli, pole Kristi Metsal õnnestunud välja selgitada, sest päästmise hetkel kedagi kodus ei olnud.