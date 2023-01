KUUPÄEVAD KIRJA ⟩ Ornitoloogiaühing kutsub vaatlema aasta lindu ja teisi toredaid veelinde

Andmed tuleb sisestada töölaual PlutoF või rakenduse PlutoF Go kaudu või panna kirja vaatlusankeeti ja saata see 31. jaanuariks kesktalvise veelinnuloenduse koordinaatorile Leho Luigujõele aadressile leho.luigujoe@gmail.com. Oodatud on andmed ka muudel kuupäevadel jaanuaris tehtud veelindude vaatluste kohta.