Kassi kommet suud lahti unustada peeti naljakaks harjumuseks, kuni selgus kurb tõde

Postikana, omadele lihtsalt Kana, peaaegu nagu naerataks siin pildil. On ka põhjust, sest ta on juba 8 kuud hoiukodus olnud ja peaaegu juba valmis koju minemiseks. Ühe tavalise tervisekontrolli ajal tuli jutuks tema naljakas komme suud lahti unustada ja «naeratada» ja kui hästi tal läheb. Arst muigas lahkelt, aga vaatas talle igaks juhuks suhu ja ninna. Ja siis muutus ta tõsiseks. Ta ütles, et Kana ei saa nina kaudu üldse hingata – seal on mingi kogu ees.

Selleks, et teada saada, mis kassil ninas on, on vaja teha ninauuring. Uuring tehakse täis-anesteesiaga ja masinaga, mida on Eestis vaid mõned. Odav ega lihtne see ilmselt olema ei saa. «Kuigi me veel ei tea, mis uuringust selgub, kõlavad enamik võimalustest hirmuäratavalt - näiteks kasvaja. Ja tegelikult, mis iganes see ka ei ole, tuleb see ilmselt välja opereerida ning meid ootab igal juhul ees hiigelsuur arve,» kirjutavad Pesaleidja vabatahtlikud.