Fotograaf Anna Stelloo asetas veesilma kohale strateegiliselt oksarao, et meelitada kohale orav. Anna sõnul on oravad uudishimulikud ning tunnevad oma peegelpildi vastu nii suurt huvi, et laskuvad oksalt kõõludes osaliselt vette, peale mida saavad nad ilmselgelt märjaks ning panevad putku.

Foto: Anna Stelloo Photography/ CATERS NEWS / Scanpix