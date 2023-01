VIDEO ⟩ Vaata, kui kiiresti koer peitu pugenud peremehe üles leiab

See koeraperenaine aga otsustas valida palju keerulisema peidukoha, pugedes diivani sisse. Koer Ellie on tükk aega hämmingus, nuuskides diivanit alt ja pealt. Kui naine lõpuks endast ise märku annab, on näha, et koer on sellest tõelises rõõmujoovastuses.