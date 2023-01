VIDEO ⟩ Nii lühikeste jalgadega Siberi haskit pole sa varem näinud!

Esmapilgul tundub Luna (@lunathehuskycorgi) üsnagi Siberi haski sarnane, aga lähemal vaatlusel selgub, et tal on nii mõnigi iseärasus. Luna näeb välja justkui oleks ta Siberi haski kääbusversioon, sest tal on eriti lühikesed jalad. Nii arvas ka tema peremees, et Luna üks vanematest peab olema mõne lühikeste jalgadega tõu esindaja, näiteks korgi. Nii hakkaski Luna TikTokis kuulsust koguna haski ja korgi ristandina ning tema tegemisi jälgib praeguseks üle 340 000 jälgija.

Pembroke'i Walesi korgi. Pilt on illustreeriv. Foto: Shutterstock

Luna peremees rääkis, et on saanud palju negatiivset vastukaja selle kohta, justkui propageeriks ta tõugude ebaeetilist ristamist. Mehe sõnul see aga sugugi nii pole, sest ta ei ostnud Lunat, vaid pakkus 8-nädalasele koerale kodu pärast seda, kui too oli eelmisest kahest kodust ilma jäänud. «Ma ei tea tema eelneva elu kohta midagi ja ma pole näinud pilte tema vanematest, kuigi mul on omad kahtlused. Minu jaoks on oluline, et ta oleks terve ja õnnelik ja seda ta on.»

Kuigi praeguseks on koer oma peremehe juures elanud üle 3 aasta, siis see, kuidas ta sellise omapärase välimuse sai, oli pikka aega müsteerium. Kuniks peremees otsustas sellele saladusele valgust heita ja lasta koerale DNA testi teha. Hiljuti selgunud tulemus oli aga ootamatu: nimelt selgus, et Luna DNA-s pole korgist jälgegi!

Tema tulemus oli hoopis järgmine: 64% Siberi haski, 18% Alaska malamuut, 11% Super Mutt ning 7% Saksa lambakoer. Super Mutt viitas testi järgi DNA jälgedele sellistest tõugudest nagu Ameerika pit bull terjer, Ameerika eskimokoer ja kuldne retriiver. Koeraperemehe arvates võis Luna oma lühikesed jalad pärida just Ameerika eskimokoeralt.

Ameerika eskimokoer. Pilt on illustreeriv. Foto: Shutterstock