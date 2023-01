PÄEVAKÄPP ⟩ Narvast päästetud Yasmiin ootab kodu juba üle 2 aasta

Yasmiinil on musta-valgekirju siidine kasukas ja imeilusad helerohelised silmad. Ta on arglik kass, ka suures kassitoas eelistab ta melust eemale hoida ja omaette rahus tukkuda. Aga kahe aastaga, mis Yasmiin on Pesaleidjas veetnud, on ta kindlasti leebunud – nüüd tuleb ta ise külalisi lähemalt uudistama ja mõnikord isegi mängib talle visatud palliga. Yasmiin sööb sõbralikult ära kõik maiused ja laseb ennast seejuures vaikselt paitada.