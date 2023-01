PÄEVAKÄPP ⟩ Harku vallast päästetud Keiu ootab oma kodu juba 3 aastat

Nüüdseks on sellest seltskonnast jäänud turvakodusse kodu ootama vaid kaks kassi – Keiu ja tema õeke Nele. Nad on kaks äravahetamiseni sarnast kilpkonnamustriga kassitirtsu. Lisaks kaunile kasukale on nad pisikest kasvu vahvad emased kiisud, kes võiksid olla nii mõnegi jaoks väga ihaldatud kodukassi kandidaadid. Kes siis ei sooviks, et nende kiisu jääks igaveseks kassipojaks? Keiuga umbes nii ongi, sest ta on lihtsalt niivõrd pisikest kasvu.