OSUTUS ÜLELIIGSEKS ⟩ 17aastane kodukass visati külmavereliselt korteri ukse taha

«Eks on ju ikka nii, et kui juba kassist nii külmavereliselt loobuda, siis ilmselt ta eriti head elu pole elanud. Kes teab, kas ja mida söönud ning kas kliinikussegi kunagi jõudnud. Sellises vanuses kiisu aga vajab kindlasti tervisekontrolli, et saaksime võimalikele terviselemuredele jälile,» kirjutavad Pesaleidja vabatahtlikud.

Hetkel on Kessu kõht kuidagi tohutult suur. «Loodame, et saame vastuseks, et tegu on gaasidega, aga eks on hirm, et võib olla mädaemakas, märg FIP.» Ees ootavad uuringud tõenäoliselt 300 euro ulatuses.