ÜLEVAADE ⟩ Mida teada ja milleks valmis olla, kui soovid pakkuda kassile ajutist peatumispaika?

Kuidas aitab Tartu Kassikaitse

Kuidas toimida, kui Sinu kassile tuleb kodupakkumine?

Kui Kassikaitse on saanud sinu kassile päriskodu päringu, siis on aeg oma hoiukodulist võimalikele adopteerijatele näidata. Loodame, et saad seda ise teha, vajadusel tuleb Kassikaitse vabatahtlik sinu juurde. Parimaks kassi tutvustajaks on aga siiski hoiukodu ise. Kui oled päriskoduhuvilise ise leidnud, siis palu ka temal täita päriskodu ankeet, mille vaatab üle Kassikaitse vabatahtlik.

Sinu hoiukodus olevale kassile tuleb huviline ja sina tunned, et sa ei taha kassi enam ära anda – ta on sulle südamesse läinud. See on üks suurimaid muresid paljudel, kes mõtlevad hoiukoduks hakkamisele. Kui hoiukass on sulle liiga sügavale südamesse pugenud, siis pole hullu, hoiukodul on alati esmaõigus kass endale jätta. MTÜ-l on alati sarnase iseloomuga kasse, keda kassisoovijale asenduseks pakkuda. Teisalt, mõtle ka sellele, et kui kass leiab endale hea päriskodu, siis saad sina aidata juba järgmist kassi (kui tegelikkuses pole valmis päriskassiks võtma).