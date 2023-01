FOTO ⟩ Koer leidis Lääne-Virumaal keset teed külmunud konna: püüdsime teda üles sulatada, aga...

«Vanaema koer Tipa jäi esmalt seisma ning uudistas, mis või kes keset teed on. Lähemale minnes selgus, et tegemist on konnaga,» kirjeldas ta konna leidmist.

Kui esialgu arvati, et konn on leidnud oma lõpu autorataste all, siis lähemal vaatlusel ilmnes, et konn on terve, küll oli ta silmad sulgenud ning külmunud. «Oli meeles, et teatud konnad omavad antifriisi ja ehk õnnestub meil ta päästa, siiski on jõulud ju imede aeg. Viisime konna töökotta, kus tal oleks võimalik aeglaselt sulada ning tegin veel vanaemale nalja, et peab hakkama talle kärbseid püüdma, sest ka nemad on hakanud uimaselt ringi kolama kliima vingerpusside tõttu.»