FOTO ⟩ Koer leidis Lääne-Virumaal keset teed külmunud konna

«Vanaema koer Tipa jäi esmalt seisma ning uudistas, mis või kes keset teed on. Lähemale minnes selgus, et tegemist on konnaga,» kirjeldas foto autor konna leidmist.

Kui esialgu arvati, et konn on leidnud oma lõpu autorataste all, siis lähemal vaatlusel ilmnes, et konn on terve. Leidjad viisid konna töökotta, kus tal oleks võimalik aeglaselt sulada, kuid 48 tundi hiljem peeti kahjuks konna peiesid. «Lageda taeva all külmaga neil siiski lootust pole, ikka kraavimättas või sarnases keskkonnas,» sõnas leidja.